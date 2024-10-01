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ДоброFON отправил почти 1,5 миллиона рублей в фонд «Подарок ангелу»

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Шайба Доброматч на игре «Металлург» — «Лада».
«Металлург» — «Лада».
Фото Reuters
1/2

30 сентября «Металлург» принимал на своем льду «Ладу» (2:1), а «Салават Юлаев» в Уфе — «Куньлунь РС» (2:4) в рамках FONBET Чемпионата КХЛ.

В сумме на трибуны пришло 14 808 болельщиков — 6 286 в Магнитогорске и 8 522 в Уфе. ДоброFON умножил количество зрителей каждой игры на 100. По итогам первого матча в благотворительный фонд «Подарок ангелу» отправилось 628 600 рублей. После матча в Уфе удалось адресовать еще 852 200 рублей.

Первая среда октября считается важной датой во всем мире — это Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом. Игру «Металлурга» и «Лады» было решено провести в формате Матча Добра. Основой тематики послужила сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Арена в Магнитогорске была оформлена в стиле нестареющей классики: специальные трещотки, активности в фойе с фотозонами и визуальное оформление с помощью Доброшрифта. А главное — форма, в которой хоккеисты и арбитры вышли на игру. Она была украшена детьми с диагнозом ДЦП.

«Металлург» — «Лада».
Фото Reuters

Завершит добрую историю благотворительный аукцион игровых свитеров, все деньги с которого будут направлены на нужды подопечных фонда «Подарок ангелу».

Днем позднее, уже 1 октября, состоялся Матч Добра в Уфе. Социальные сети «Салавата» были оформлены с использованием Доброшрифта, а хоккеисты команды вышли на раскатку в специальных свитерах. Форма также была украшена рисунками детей с ДЦП.

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