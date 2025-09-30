ДоброFON направил 727 тысяч рублей в благотворительный фонд «Подарок ангелу»

29 сентября в Магнитогорске «Металлург» принимал на своем льду новосибирскую «Сибирь» в рамках FONBET чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. На трибуны пришли 7270 болельщиков, а ДоброFON умножил это число на 100. В результате в благотворительный фонд «Подарок ангелу» отправилось 727 000 рублей.

Первая среда октября считается важной датой во всем мире — это Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом. Игру с «Сибирью» было решено провести в формате Доброматча. На раскатке команды использовали тематические шайбы, а игровой комплект выбирали на сайте Корпорации Добра. Итоговый комплект в ретростиле был разрисован детьми с диагнозом ДЦП.

ДоброFON.

В фойе «Арены Металлург» были организованы активности с легендами магнитогорской команды: Евгений Тимкин играл с каждым желающим в аэрохоккей, Василий Кошечкин оценивал разрисованную детьми вратарскую амуницию в рамках акции «Разукрась шлем», а Сергей Мозякин раздавал автографы и провел стартовое вбрасывание вместе с подопечным фонда.

Позднее состоится благотворительный аукцион игровых свитеров хоккеистов, все деньги от которого будут направлены на нужды подопечных фонда «Подарок ангелу».

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита