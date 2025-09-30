ДоброFON направил 727 тысяч рублей в благотворительный фонд «Подарок ангелу»
29 сентября в Магнитогорске «Металлург» принимал на своем льду новосибирскую «Сибирь» в рамках FONBET чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. На трибуны пришли 7270 болельщиков, а ДоброFON умножил это число на 100. В результате в благотворительный фонд «Подарок ангелу» отправилось 727 000 рублей.
Первая среда октября считается важной датой во всем мире — это Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом. Игру с «Сибирью» было решено провести в формате Доброматча. На раскатке команды использовали тематические шайбы, а игровой комплект выбирали на сайте Корпорации Добра. Итоговый комплект в ретростиле был разрисован детьми с диагнозом ДЦП.
В фойе «Арены Металлург» были организованы активности с легендами магнитогорской команды: Евгений Тимкин играл с каждым желающим в аэрохоккей, Василий Кошечкин оценивал разрисованную детьми вратарскую амуницию в рамках акции «Разукрась шлем», а Сергей Мозякин раздавал автографы и провел стартовое вбрасывание вместе с подопечным фонда.
Позднее состоится благотворительный аукцион игровых свитеров хоккеистов, все деньги от которого будут направлены на нужды подопечных фонда «Подарок ангелу».
Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
АРХИВ
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|10
|7
|3
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|10
|1
|9
|3
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|- : -
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -