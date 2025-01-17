До Ротенберга СКА в Петербурге никогда не пропускал семь шайб в КХЛ
В четверг СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге уступил «Северстали» со счетом 4:7. Армейская оборона во вчерашней встрече повторила свой худший результат с момента создания лиги.
Те же семь шайб в ворота команды Романа Ротенберга забрасывал только ЦСКА. Причем случилось это в финале конференции. В гостях СКА пропускал больше шести тоже дважды — в 2011 году провальным оказался выезд в Москву, а в 2024-м — в Омск, где хоккеисты «Авангарда» забили аж девять голов.
Матчи КХЛ, в которых СКА пропускал 5+ голов
|
Дата
|
Тренер
|
Стадия
|
Вратари
|
Матч
|
06.02.2024
|
Роман Ротенберг
|
Регулярный чемпионат
|
Никита Серебряков, Павел Мойсевич
|
Авангард (г) — 5:9
|
25.11.2011
|
Вацлав Сикора
|
Регулярный чемпионат
|
Якуб Штепанек
|
Динамо М (г) — 4:7
|
10.04.2023
|
Роман Ротенберг
|
Финал конференции
|
Дмитрий Николаев, Владислав Подъяпольский
|
ЦСКА (д) — 3:7
|
16.01.2025
|
Роман Ротенберг
|
Регулярный чемпионат
|
Павел Мойсевич, Егор Заврагин
|
Северсталь (д) — 4:7
|
23.12.2009
|
Барри Смит
|
Регулярный чемпионат
|
Роберт Эш
|
Салават Юлаев (г) — 3:6
|
03.04.2012
|
Милош Ржига
|
Финал конференции
|
Якуб Штепанек, Илья Ежов
|
Динамо М (г) — 1:6
|
30.11.2012
|
Михаил Кравец
|
Регулярный чемпионат
|
Илья Ежов, Сергей Бобровский
|
Спартак (г) — 1:6
|
08.12.2013
|
Юкка Ялонен
|
Регулярный чемпионат
|
Александр Салак
|
Динамо Р (г) — 4:6
|
22.12.2015
|
Сергей Зубов
|
Регулярный чемпионат
|
Микко Коскинен
|
Торпедо (г) — 5:6 ОТ
|
03.01.2020
|
Алексей Кудашов
|
Регулярный чемпионат
|
Алексей Мельничук, Магнус Хелльберг
|
Йокерит (г) — 0:6
|
18.03.2022
|
Роман Ротенберг
|
Второй раунд
|
Ларс Юханссон, Александр Самонов
|
Спартак (д) — 1:6
|
06.04.2022
|
Роман Ротенберг
|
Финал конференции
|
Ларс Юханссон, Александр Самонов
|
ЦСКА (г) — 2:6
|
30.12.2022
|
Роман Ротенберг
|
Регулярный чемпионат
|
Владислав Подъяпольский. Сергей Иванов
|
Витязь (г) — 5:6 ОТ
|
01.03.2023
|
Роман Ротенберг
|
Первый раунд
|
Дмитрий Николаев
|
Динамо Мн (д) — 4:6
|
25.12.2024
|
Роман Ротенберг
|
Регулярный чемпионат
|
Егор Заврагин, Павел Мойсевич
|
ЦСКА (г) — 5:6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|46
|36
|10
|74
|2
|Динамо М
|45
|28
|17
|59
|3
|ЦСКА
|44
|26
|18
|59
|4
|Северсталь
|46
|28
|18
|57
|5
|Спартак
|44
|26
|18
|57
|6
|Динамо Мн
|46
|25
|21
|56
|7
|СКА
|45
|25
|20
|55
|8
|Торпедо
|45
|20
|25
|48
|9
|Куньлунь РС
|45
|20
|25
|44
|10
|Витязь
|44
|17
|27
|39
|11
|Сочи
|44
|13
|31
|30
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|47
|29
|18
|63
|2
|Сал. Юлаев
|44
|29
|15
|60
|3
|Ак Барс
|44
|28
|16
|58
|4
|Металлург Мг
|46
|28
|18
|58
|5
|Автомобилист
|44
|25
|19
|56
|6
|Авангард
|44
|23
|21
|49
|7
|Адмирал
|45
|20
|25
|47
|8
|Сибирь
|44
|19
|25
|43
|9
|Лада
|44
|18
|26
|42
|10
|Нефтехимик
|45
|14
|31
|40
|11
|Амур
|46
|10
|36
|25
|12
|Барыс
|47
|10
|37
|25
|17.01
|15:30
|
Сибирь – Локомотив
|- : -
|17.01
|16:30
|
Авангард – ЦСКА
|- : -
|17.01
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|- : -
|17.01
|19:30
|
Спартак – Куньлунь РС
|- : -
|17.01
|19:30
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
|17.01
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -