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Сегодня, 15:24

До Ротенберга СКА в Петербурге никогда не пропускал семь шайб в КХЛ

Кирилл Бурдаков
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В четверг СКА в матче FONBET чемпионата КХЛ в Санкт-Петербурге уступил «Северстали» со счетом 4:7. Армейская оборона во вчерашней встрече повторила свой худший результат с момента создания лиги.

Нападающий СКА Сергей Плотников. Почему СКА не выигрывает? Дело не только в обороне, вратарях и реализации моментов

Те же семь шайб в ворота команды Романа Ротенберга забрасывал только ЦСКА. Причем случилось это в финале конференции. В гостях СКА пропускал больше шести тоже дважды — в 2011 году провальным оказался выезд в Москву, а в 2024-м — в Омск, где хоккеисты «Авангарда» забили аж девять голов.

Матчи КХЛ, в которых СКА пропускал 5+ голов

Дата

Тренер

Стадия

Вратари

Матч

06.02.2024

Роман Ротенберг

Регулярный чемпионат

Никита Серебряков, Павел Мойсевич

Авангард (г) — 5:9

25.11.2011

Вацлав Сикора

Регулярный чемпионат

Якуб Штепанек

Динамо М (г) — 4:7

10.04.2023

Роман Ротенберг

Финал конференции

Дмитрий Николаев, Владислав Подъяпольский

ЦСКА (д) — 3:7

16.01.2025

Роман Ротенберг

Регулярный чемпионат

Павел Мойсевич, Егор Заврагин

Северсталь (д) — 4:7

23.12.2009

Барри Смит

Регулярный чемпионат

Роберт Эш

Салават Юлаев (г) — 3:6

03.04.2012

Милош Ржига

Финал конференции

Якуб Штепанек, Илья Ежов

Динамо М (г) — 1:6

30.11.2012

Михаил Кравец

Регулярный чемпионат

Илья Ежов, Сергей Бобровский

Спартак (г) — 1:6

08.12.2013

Юкка Ялонен

Регулярный чемпионат

Александр Салак

Динамо Р (г) — 4:6

22.12.2015

Сергей Зубов

Регулярный чемпионат

Микко Коскинен

Торпедо (г) — 5:6 ОТ

03.01.2020

Алексей Кудашов

Регулярный чемпионат

Алексей Мельничук, Магнус Хелльберг

Йокерит (г) — 0:6

18.03.2022

Роман Ротенберг

Второй раунд

Ларс Юханссон, Александр Самонов

Спартак (д) — 1:6

06.04.2022

Роман Ротенберг

Финал конференции

Ларс Юханссон, Александр Самонов

ЦСКА (г) — 2:6

30.12.2022

Роман Ротенберг

Регулярный чемпионат

Владислав Подъяпольский. Сергей Иванов

Витязь (г) — 5:6 ОТ

01.03.2023

Роман Ротенберг

Первый раунд

Дмитрий Николаев

Динамо Мн (д) — 4:6

25.12.2024

Роман Ротенберг

Регулярный чемпионат

Егор Заврагин, Павел Мойсевич

ЦСКА (г) — 5:6
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 46 36 10 74
2 Динамо М 45 28 17 59
3 ЦСКА 44 26 18 59
4 Северсталь 46 28 18 57
5 Спартак 44 26 18 57
6 Динамо Мн 46 25 21 56
7 СКА 45 25 20 55
8 Торпедо 45 20 25 48
9 Куньлунь РС 45 20 25 44
10 Витязь 44 17 27 39
11 Сочи 44 13 31 30
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 47 29 18 63
2 Сал. Юлаев 44 29 15 60
3 Ак Барс 44 28 16 58
4 Металлург Мг 46 28 18 58
5 Автомобилист 44 25 19 56
6 Авангард 44 23 21 49
7 Адмирал 45 20 25 47
8 Сибирь 44 19 25 43
9 Лада 44 18 26 42
10 Нефтехимик 45 14 31 40
11 Амур 46 10 36 25
12 Барыс 47 10 37 25
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Сибирь – Локомотив
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Авангард – ЦСКА
 - : -
17.01 17:00
Сал. Юлаев – Автомобилист
 - : -
17.01 19:30
Спартак – Куньлунь РС
 - : -
17.01 19:30
Нефтехимик – Трактор
 - : -
17.01 19:30
Динамо М – Сочи
 - : -
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