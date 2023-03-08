До рекорда КХЛ «Северстали» и ЦСКА не хватило одного гола

В четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ ЦСКА в Череповце обыграл «Северсталь» со счетом 9:3.

Команды повторили второй результат в истории Кубка Гагарина. Результативнее в плей-офф играли только «Югра» и «Трактор», которые в 2012 году забросили в Ханты-Мансийске 13 шайб.

Кстати, больше армейцев в одном матче плей-офф забивал только «Ак Барс», в первом сезоне КХЛ огорчивший вратарей «Авангарда» 11 раз.

Самые результативные матчи в истории Кубка Гагарина