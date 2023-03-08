До рекорда КХЛ «Северстали» и ЦСКА не хватило одного гола
В четвертом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ ЦСКА в Череповце обыграл «Северсталь» со счетом 9:3.
Команды повторили второй результат в истории Кубка Гагарина. Результативнее в плей-офф играли только «Югра» и «Трактор», которые в 2012 году забросили в Ханты-Мансийске 13 шайб.
Кстати, больше армейцев в одном матче плей-офф забивал только «Ак Барс», в первом сезоне КХЛ огорчивший вратарей «Авангарда» 11 раз.
Самые результативные матчи в истории Кубка Гагарина
|
Дата
|
Стадия
|
Матч
|
Счет
|
Голы
|
04.03.2012
|
Первый раунд
|
Югра — Трактор
|
6:7
|
13
|
14.03.2009
|
Второй раунд
|
Авангард — Ак Барс
|
1:11
|
12
|
24.02.2011
|
Первый раунд
|
Динамо М — Динамо Р
|
8:4
|
12
|
12.03.2011
|
Второй раунд
|
Динамо Р — Локомотив
|
4:8
|
12
|
20.03.2022
|
Второй раунд
|
Металлург Мг — Авангард
|
5:7
|
12
|
08.03.2023
|
Первый раунд
|
ЦСКА — Северсталь
|
3:9
|
12
|
23.02.2011
|
Первый раунд
|
Локомотив — Динамо Мн
|
7:4
|
11
|
07.03.2013
|
Второй раунд
|
СКА — Северсталь
|
7:4
|
11
|
28.03.2013
|
Финал конференции
|
Трактор — Ак Барс
|
5:6 ОТ
|
11
|
30.04.2014
|
Финал
|
Металлург Мг — Лев
|
7:4
|
11
|
05.03.2018
|
Первый раунд
|
СКА — Северсталь
|
7:4
|
11
|
02.03.2021
|
Первый раунд
|
Металлург Мг — Барыс
|
7:4
|
11
|
02.03.2022
|
Первый раунд
|
СКА — Динамо Мн
|
8:3
|
11
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
Автомобилист - Металлург
2 - 2
|2 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
ЦСКА - Северсталь
2 - 2
|2 - 2
|
Торпедо - Динамо М
Торпедо - Динамо М
2 - 2
|2 - 2
|
Авангард - Сибирь
Авангард - Сибирь
3 - 1
|3 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|2 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 2
|
Локомотив - Витязь
|3 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 2
|8.03
|13:30
|
Сибирь – Авангард
|1 : 4
|8.03
|14:30
|
Металлург – Автомобилист
|0 : 4
|8.03
|17:00
|
Динамо М – Торпедо
|4 : 5 ОТ
|8.03
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|3 : 9