Зеленов прокомментировал информацию о возможном хоккейном матче на «Открытие Банк Арене»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном хоккейном матче на «Открытие Банк Арене».

«Идея такая существует. Но говорить о конкретике рано», — сказал Зеленов «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что ХК «Спартак» может сыграть «Зимнюю классику» с петербуржскими СКА на «Открытие Банк Арене».