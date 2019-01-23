Дмитрий Юдин: "Матчи в ВХЛ напомнили мне, что такое хоккей"

Защитник "Ак Барса" Дмитрий Юдин​ после победы над "Йокеритом" (3:2) признался, что скучал по эмоциям, и подчеркнул, что главное в этой игре – заработанные два очка, сообщает официальный сайт казанской команды.

23-летний российский хоккеист восстановился от травмы, которую получил осенью в игре против рижского "Динамо".

− Как оцените свою игру после травмы и игру команды после перерыва?

− Самое главное – выиграли. Свою игру не мне оценивать, игру команды тоже. Главное – два очка в копилке, тем более, после перерыва, – сказал Дмитрий Юдин.

− Вы наверняка соскучились по хоккею. Получили удовольствие сегодня?

− Предыдущие пять матчей в ВХЛ напомнили мне, что такое хоккей. Здесь, конечно, тоже. Соскучился уже по этим эмоциям, когда выходишь – и мандраж перед игрой.

− Перед игрой многие болельщики переживали, что "Ак Барс" опустился немного в турнирной таблице, что надо побеждать. Вы в команде как-то смотрите в таблицу?

− Ничего страшного. Сейчас такой момент начался – нужно проанализировать ошибки, разобрать их, чтобы в самой важной части сезона их не допускать.

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