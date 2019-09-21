Дмитрий Яшкин: «Всю игру против СКА мы катались за шайбой и пытались ее отобрать»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин в интервью «Известиям» отметил, что у команды, по всей видимости, есть проблемы с настроем на матчи.

— У вашей команды был шанс спасти матч против СКА после того, как соперник повел в счете?

— Всегда есть шанс. Просто надо бросать и работать на ворота. А мы постоянно катаемся по углам, потом шайбу теряем и возвращаемся назад, иногда даже не заходя в чужую зону. Надо стараться наносить больше бросков и играть там, где голы, а не по углам.

— «Динамо» ни в одном из матчей нынешнего сезона не забило первым. В чем проблема?

— Не знаю. Сложно сказать. Наверное, не настраиваемся правильно. Если бы мы знали причины, сразу изменили ситуацию. Поэтому затрудняюсь ответить.

— Вы за «Динамо» в КХЛ первый раз играли против топового соперника. Ощущалась сильная разница в классе между СКА и предыдущими командами, против которых выходили на лед?

— Да я так не думаю. Все команды работают, пытаются играть как можно более качественно. Может быть, у них система чуть получше и мастерства больше. В принципе мы всю игру против них катались за шайбой и пытались ее отобрать. Думаю, это единственная разница.