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Дмитрий Яшкин: «Стычка после сирены началась из-за броска Федорова»

21:05
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Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин подвел итоги четвертого матча первого раунда плей-офф против «Спартака» (2:3). Счет в серии — 2-2.

&laquo;Спартак&raquo; сравнял счет в&nbsp;серии &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; 2-2.Столичное дерби «Спартака» и «Динамо» едва не закончилось массовым побоищем. Но продолжение еще будет

— Стычка после финальной сирены началась из-за броска Федорова по пустым воротам, — подчеркнул Яшкин. — Оба матча в гостях для нас получились тяжелыми. В плей-офф легких и не бывает. Выбирать не приходится. Что касается проблем с большинством, то где-то не повезло, где-то сами действовали не так, как надо. Моментов у нас было много и сравнять счет мы могли легко. Надо больше биться и лезть на пятак.

Первый период проиграли из-за того, что слишком нервничали. Нахватали лишних удалений. Надо этого избежать и играть «5 на 5». Нам ничего не остается, кроме как перезагрузиться после двух поражений. (Михаил Зислис)

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