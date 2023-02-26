Дмитрий Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярки в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ

Нападающий СКА Дмитрий Яшкин стал лучшим бомбардиром регулярки в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

29-летний форвард набрал 62 (40+22) очка в 67 матчах. Также чех стал лучшим снайпером турнира.

Лучшим ассистентом регулярного чемпионата стал защитник СКА Александр Никишин, на счету которого 44 результативных передачи.

В воскресенье, 26 февраля завершился регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. 1 марта стартует плей-офф, со всеми парами первого раунда можно ознакомиться здесь.