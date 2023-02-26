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Сегодня, 20:28

Дмитрий Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярки в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дмитрий Яшкин (слева).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий СКА Дмитрий Яшкин стал лучшим бомбардиром регулярки в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

29-летний форвард набрал 62 (40+22) очка в 67 матчах. Также чех стал лучшим снайпером турнира.

Лучшим ассистентом регулярного чемпионата стал защитник СКА Александр Никишин, на счету которого 44 результативных передачи.

В воскресенье, 26 февраля завершился регулярный чемпионат КХЛ-2022/23. 1 марта стартует плей-офф, со всеми парами первого раунда можно ознакомиться здесь.

Дмитрий Яшкин
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
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2 ЦСКА 68 43 25 94
3 Локомотив 68 41 27 92
4 Торпедо 68 42 26 90
5 Динамо М 68 38 30 87
6 Витязь 68 34 34 76
7 Северсталь 68 31 37 75
8 Динамо Мн 68 27 41 68
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2 Сал. Юлаев 68 38 30 86
3 Авангард 68 39 29 86
4 Автомобилист 68 37 31 83
5 Металлург 68 35 33 83
6 Сибирь 68 38 30 83
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8 Нефтехимик 68 33 35 72
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11 Барыс 68 27 41 61
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