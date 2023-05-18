Овечкин наградил Яшкина призами лучшему снайперу и бомбардиру КХЛ

Нападающий СКА Дмитрий Яшкин получил награду лучшего бомбардира сезона-2022/23 в КХЛ.

Награду вручил нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

В минувшем сезоне 30-летний форвард набрал 67 (40+22) очков в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф на его счету 7 (5+2) очков в 14 играх.

18 мая проходит Церемония закрытия сезона КХЛ, на которой вручаются награды лучшим представителям команд в прошедшем сезоне.