Новичок «Динамо» Дмитрий Яшкин прокомментировал подписание контракта с московским клубом. Соглашение рассчитано на один сезон.

— Было мало предложений в НХЛ, поэтому пришлось смотреть варианты здесь, — цитирует «РИА Новости» Яшкина. — Я рад, что стал игроком «Динамо», хотелось играть в Москве. Конечно, это было сложное решение, получается, я полностью поменял судьбу, жизнь, но жалеть я не собираюсь — это хороший шанс для меня. Вернуться в НХЛ через год? Посмотрим, в этом сезоне я игрок «Динамо», а там посмотрим.

26-летний нападающий в прошлом сезоне провел 37 матчей за «Вашингтон»в НХЛ и набрал 8 (2+6) очков. Также он играл за «Сент-Луис». Всего в НХЛ на счету хоккеиста 314 матча и 73 очка (29+44).