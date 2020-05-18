Дмитрий Яшкин: «Мог ли я сыграть еще лучше? Нет предела совершенству»

Нападающий «Динамо» Дмитрий Яшкин поделился эмоциями после того, как стало известно, что КХЛ признала его самым ценным игроком сезона.

— Очень приятно, что такая престижная награда досталась мне, — цитирует игрока официальный сайт лиги. — Тем более, что это был мой первый сезон в лиге.

Мог ли я сыграть еще лучше? Нет предела совершенству. Мы тренируемся и играем, чтобы становиться лучше, чтобы болельщики приходили на трибуны и наслаждались классным хоккеем. Впереди много работы. Новый сезон будет непростым и с первой секунды игры необходимо будет доказывать себе, тренерам и соперникам, что предыдущие достижения не были случайностью.