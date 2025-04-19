Яшкин: «»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал поражение от московского «Динамо» (2:3) в четвертом матче второго раунда Кубка Гагарина.

«Счёт [в серии] - 2-2, больше тут добавить нечего. Большинство «пять на три»? Могли переломить, такие моменты надо реализовывать. Психология? Непросто, когда ты играешь лучше, но проигрываешь. Рецепт очевиден — голы, которые мы забили в этой серии, идентичны. Надо и дальше так играть, чтобы добывать результат. Ключевым в предстоящих матчах будет то, чтобы мы продолжили делать свою работу», — цитирует пресс-служба лиги Яшкина.

Счет в серии до четырех побед сейчас равный — 2-2. Пятая игра пройдет в Москве в воскресенье, 20 апреля. Начало игры — 19:00 по московскому времени.