Дмитрий Воронков: «Я вышел играть в хоккей, а не драться»

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков после победы над рижским «Динамо» (2:1) прокомментировал инцидент с Рейнисом Лейниексом.

На пятой минуте матча Лейниекс, проводящий в КХЛ только пятую игру, накинулся на Воронкова, который, в свою очередь, отказался от драки и, стоя на коленях, безропотно принимал удары. За это нарушение хоккеист был выгнан с площадки, получив две минуты за задержку соперника руками, а также 5+20 минут, как агрессор в драке.

— Я даже не понял, в чем дело, — цитирует Воронкова официальный сайт клуба. — Он подъехал и зацепил меня, я упал, увидел, что судья дал 2 минуты. Он продолжил меня цеплять. Да, я не ответил. Все спокойно было. Начало матча, я вышел играть в хоккей, а не драться. У них удаление, у нас большинство, надо было больше реализовывать.