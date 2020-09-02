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Дмитрий Воронков: «С Азеведо разговаривали по-русски, он немного говорит»

23:14
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Форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков подвел итоги матча Кубка Открытия против ЦСКА (3:2ОТ).

— Хорошая игра, тяжелая, — приводит слова Воронкова официальный сайт кдуба. — Забили в большинстве, Адам подтащил буллит — был решающий момент.

— Понравилось ли играть с Азеведо?

— Да. Говорили ли по-английский? Мы и по-русски разговаривали, он же говорит немного.

— Расскажите про свой гол.

— Шайба хорошо отскочила. Бросил — попал.

— Главный тренер соперника Игорь Никитин сказал, что «Ак Барс» заставил ЦСКА удаляться. Это специальное указание?

— Нет, просто мы играли в активный хоккей.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/m/news/19498.html

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