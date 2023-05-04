Агент Воронкова подтвердил, что хоккеист подпишет контракт с «Коламбусом»

Как и сообщал «СЭ», нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков станет игроком «Коламбуса».

«Дмитрий Воронков принял решение, что в следующем сезоне будет пробовать свои силы в Северной Америке — в «Коламбус Блю Джэкетс», — приводит Telegram-канал хоккейного агентства Winners слова Александра Черных, агента 22-летнего россиянина.

Воронков набрал 31 (18+13) очко в 54 матчах прошедшего регулярного чемпионата КХЛ и 12 (8+4) очков в 24 играх плей-офф за «Ак Барс».

«Коламбус» выбрал россиянина на драфте-2019 под общим 114-м номером.