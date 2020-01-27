Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков после победы над «Трактором» (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи.

19-летний россиянин оформил дубль в этой игре. Для него он стал первым в лиге.

— Мог сделать хет-трик? Да, партнеры помогли мне сделать дубль, очень приятно, — приводит слова Воронкова пресс-служба казанцев. — Сколько моментов мне они создают — я уже должен бомбардиром становиться, но много моментов не реализую. Работаем над этим. Что сказал Зарипов? Деревяшка (смеется). Это нормально от него воспринимается, будем исправляться. Расслабились в третьем периоде? Да нет, не расслаблялись. Я удалился — пропустили гол, «Трактор» почувствовал игру, они активно побежали вперед. Мы, в принципе, продолжали играть в тот же хоккей.