Дмитрий Воробьев подписал контракт с «Дуклой»

Российский защитник Дмитрий Воробьев продолжит карьеру в чемпионате Чехии. 33-летний игрок заключил контракт с «Дуклой», сообщает Нokejportal.

В прошлом сезоне Воробьев выступал за «Амур», проведя 38 матчей в регулярном чемпионате. Хоккеисту удалось набрать 5 (1+4) очков.

Ранее защитник выступал в Континентальной хоккейной лиге за «Ладу», «Салават Юлаев», «Адмирал», «Авангард», СКА, «Динамо» и «Торпедо».

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