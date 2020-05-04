Дмитрий Вишневский: «Очень сильно все поменялось по сравнению с тем старым «Спартаком»
Защитник Дмитрий Вишневский поделился эмоциями после подписания нового контракта со «Спартаком».
— Вы ждали новый контракт от «Спартака»?
— Конечно, — приводит слова Вишневского официальный сайт красно-белых.
— Как бы вы оценили прошедший сезон для команды?
— Хотелось бы выступить намного лучше. На это были хорошие шансы, но мы сами проиграли в отдельных моментах и не доработали. Всегда хочется большего.
— У вас будет восьмой сезон в составе «Спартака».
— У меня был большой перерыв. Очень сильно все поменялось по сравнению с тем старым «Спартаком», который играл в Сокольниках, в родном для команды месте. Мы сейчас в совершенно в другом месте базируемся, в клубе поменялось руководство, тренеры, персонал... Поэтому для меня это, в какой-то степени, новая страничка в составе «Спартака».
Дополнительная информация:
https://spartak.ru/news/interview/dmitriy-vishnevskiy-vsegda-khochetsya-bolshego/