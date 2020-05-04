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Дмитрий Вишневский: «Очень сильно все поменялось по сравнению с тем старым «Спартаком»

14:21
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Защитник Дмитрий Вишневский поделился эмоциями после подписания нового контракта со «Спартаком».

— Вы ждали новый контракт от «Спартака»?

— Конечно, — приводит слова Вишневского официальный сайт красно-белых.

— Как бы вы оценили прошедший сезон для команды?

— Хотелось бы выступить намного лучше. На это были хорошие шансы, но мы сами проиграли в отдельных моментах и не доработали. Всегда хочется большего.

— У вас будет восьмой сезон в составе «Спартака».

— У меня был большой перерыв. Очень сильно все поменялось по сравнению с тем старым «Спартаком», который играл в Сокольниках, в родном для команды месте. Мы сейчас в совершенно в другом месте базируемся, в клубе поменялось руководство, тренеры, персонал... Поэтому для меня это, в какой-то степени, новая страничка в составе «Спартака».

Дополнительная информация:

https://spartak.ru/news/interview/dmitriy-vishnevskiy-vsegda-khochetsya-bolshego/

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