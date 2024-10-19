Васильев: «Второй клуб из Белоруссии определенный колорит привнесет в КХЛ»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев считает, что второй клуб из Белоруссии в КХЛ привнесет колорит в чемпионат.

«Вторая команда в КХЛ из Беларуси возможна, почему нет. Главное, чтобы это не мешало общему формату проведения Кубка Гагарина, чтобы не было излишнего количества команд. Если это не будет противоречить регламенту, то это хорошо, определенный колорит привнесет в соревнование. Плюс это будет развитие и белорусского хоккея, это даст дополнительный импульс. Вообще, считаю, надо расширять форматы и не ждать, когда кто-то соизволит пустить нас обратно в турниры», — цитирует Legalbet Васильева.

В КХЛ в сезоне-2024/25 выступают 23 клуба, из которых один из Белоруссии — минское «Динамо».