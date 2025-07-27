Уппер — о Ляпунове: «Он играет неординарно, способен стабильно выступать в КХЛ при должном отношении»

Экс-капитан «Барыса» Дмитрий Уппер оценил перспективы 20-летнего казахстанского нападающего Кирилла Ляпунова в КХЛ.

«Я люблю смотреть молодежные чемпионаты мира, и зимой в Оттаве мне понравилась игра Кирилла Ляпунова. Он играет неординарно, способен стабильно выступать в КХЛ при должном отношении. А когда твоя команда постоянно проигрывает, это может надломить психологически», — цитирует Уппера Meta-ratings.kz.

В сезоне-2024/25 Ляпунов в 16 матчах за «Барыс» в регулярном чемпионате КХЛ набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности «-2». Он проводил на льду в среднем 12 минут.