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Сегодня, 09:10

Силантьев — о Матче звезд КХЛ: «Придумаем что-то интересное в конкурсах»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев в интервью «СЭ» прокомментировал вызов на Матч звезд КХЛ.

— Как узнали о приглашении на Матч звезд КХЛ и какие были первые мысли?

— Днем в день матча с «Барысом» увидел новость. Это очень приятно побывать на таком событии. Пока не знаю, чего ожидать. Думаю, будет весело и прикольно. Получу удовольствие от уикенда, но сейчас мысли только о сезоне.

— Какие есть ассоциации с Матчами звезд? Буллиты, другие конкурсы, матчи?

— Ассоциаций нет. Я всегда смотрел Матчи звезд и меня больше интересовали конкурсы. Это классное шоу. Думаю, будет весело.

— Что можно подготовить на Матч звезд, чтобы удивить всех?

— Пока думать рано. Только обрадовался новости, близкие поздравили с этим. Попозже что-то придумаю, но, опять же, все зависит от конкурсов, в которых будем участвовать.

— Готовы переодеться в Андрея Разина, как это сделал Никита Гребенкин на прошлом Матче звезд?

— Повторяться мы точно не будем. Думаю, придумаем что-то интересное. Пока, честно, мыслей нет. Но мы обязательно что-то придумаем.

Матч звезд КХЛ пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске 8-9 февраля 2025 года.

Дмитрий Силантьев
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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