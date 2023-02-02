Дмитрий Шевченко сравнил нынешний «Ак Барс» с удавом

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко прокомментировал поражение от казанского «Ак Барса» (1:2).

«Первый период неплохо начали, играли на равных. Ничья была закономерным результатом. Во втором периоде уже отдали «Ак Барсу» инициативу. Несмотря на то, что они владели шайбой, мы допустили очень мало опасных моментов у своих ворот. Считаю, что сами отдали игру в третьем периоде. Столько терпели, боролись. Та ошибка в большинстве стала ключевой. На большинство нельзя выходить без концентрации, а мы пропустили, и уже не в первый раз. Изменился ли «Ак Барс» с приходом Билялетдинова? Думаю, это не только я заметил, но и вся лига. Сейчас они первые на Востоке, а до его прихода опускались ниже зоны плей-офф. «Ак Барс» играет очень дисциплинированно, я бы их сравнил с удавом. Играют спокойно и очень строго в обороне, постепенно наращивают темп во время матча. Много креатива в атаке за счет хорошего подбора исполнителей. Сейчас «Ак Барс» стал намного сплоченнее», — приводит слова Шевченко «РБ Спорт».

После поражения от «Ак Барса» «Барыс» занимает 10 место в Восточной конференции, имея в активе 57 очков. Отставание от зоны плей-офф в данный момент составляет 2 очка.