Дмитрий Саморуков: «В КХЛ собраны более мастеровитые хоккеисты, чем в АХЛ»

Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков рассказал о дебюте в КХЛ и своем приоритете при возвращении в Россию. Саморуков дебютировал в КХЛ с гола первым же броском в первой же смене первого матча.

— Счастлив вернуться в родные края, и, наконец, начать играть в хоккей после долгого перерыва. Конечно, сложно сделать выводы по итогам всего лишь одной недели. Так что я просто рад снова играть в хоккей на высоком уровне, — цитирует Саморукова официальный сайт КХЛ.

— Как состоялся ваш переход в ЦСКА?

— Так как в АХЛ сезон завершился досрочно, то понимал, что могу на очень долгое время остаться без игровой практики. А она очень важна, особенно в моем возрасте. Я сообщил о своем желании агенту, а он изучил варианты, ознакомил меня с условиями ЦСКА. Я согласился на них, и мы ударили по рукам.

— Вы воспитанник ЦСКА. Для вас армейский клуб был приоритетным вариантом возвращения в КХЛ?

— Конечно, я ведь с первого набора в ЦСКА! Я, если честно, и не рассматривал никаких других предложений из КХЛ. Очень рад, что все так получилось, и я снова могу защищать армейские цвета.

— В Лиге Онтарио у вас была результативность на уровне нападающих. Особенно удался прошлый плей-офф, где вы набрали 28 очков в 24 матчах. С переходом в АХЛ статистика упала. Настолько тяжело дался переход на взрослый уровень?

— Я бы не сказал, что он дался тяжело. Скорее, переход во взрослый хоккей пошел мне на пользу. В прошлом сезоне я проделал очень много работы, почувствовал отличие юношеского хоккея от взрослого. Поэтому, я считаю, что тот год прошел для меня очень плодотворно. Этот опыт для моего становления более полезен, чем голы в Лиге Онтарио. Я решил свои проблемы с оборонительными действиями, стал играть агрессивнее. Уже под конец сезона я нашел свою игру, а вместе с ней пришли и очки.

— В КХЛ почувствовали сильный контраст с АХЛ?

— Здесь шире площадки, что дает возможность хоккеистам больше находиться с шайбой. В АХЛ делается ставка на прессинг, игроки больше бегают. В КХЛ собраны более мастеровитые хоккеисты, которые умеют работать с шайбой, и ее у них отнять сложнее. Приходиться играть ближе к ним, совершать больше попыток отбора.