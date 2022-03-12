Рашевский: «Динамо» допустило ненужные ошибки во втором периоде, когда наоборот должно было добавить»

Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал поражение от «Северстали» (2:3) в шестом матче первого раунда плей-офф КХЛ Западной конференции.

«Хорошая, боевая игра. Понятно, что у «Северстали» не было права на ошибку. Где-то они были злее. Мы сами допустили ненужные ошибки во втором периоде, когда наоборот должны были добавить. Это игры плей-офф, где-то накопилась усталость. Побеждает та команда, которая строже играет в обороне и выполняет тренерскую установку. Физические качества отходят на второй план, поэтому в третьем периоде уже эмоций не хватило.

Скорее всего, могли дожать в третьем периоде, но где-то не повезло. Это плей-офф, тут без драк никак: синяки, шишки. Никто не хочет вылетать в первом раунд, поэтому это вполне нормально", — приводит слова Рашевского сайт «Динамо».

Хоккеист в плей-офф КХЛ-2021/22 сыграл во всех шести матчах и набрал 3 очка (2+1).