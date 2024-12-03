Рашевский — об интересе «Авангарда»: «Мне никто ничего не говорил»

Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский в интервью «СЭ» прокомментировал информацию о том, что «Авангард» хотел выкупить его у московского клуба.

— Как отреагировали на новости о том, что «Авангард» хотел выкупить вас за большие деньги?

— Никак. Мне никто ничего не говорил, если и был разговор, то с клубом, а не со мной.

— Приятно, что руководство так ценит, что не отпускает даже за большие деньги?

— Конечно. «Динамо» — мой дом, я хочу здесь играть.

На счету 24-летнего форварда 13 (7+6) очков в 29 матчах этого сезона.