Дмитрий Рашевский: «Комтуа — не грязный игрок. Вы видели хоть раз, чтобы он кого-то ударил?»
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский в интервью «СЭ» оценил игру своего одноклубника Максима Комтуа.
— Многие называют вашего партнера по тройке Комтуа самым грязным игроком лиги.
— Он — не грязный игрок. Вы видели хоть раз, чтобы он кого-то ударил? Наоборот, его бьют. Он не отвечает — думаю, понятно, почему. Не видел ни разу грязного силового приема с его стороны, чтобы он кого-то толкнул или клюшкой ударил. Просто жесткий хоккеист, который умеет вывести соперника из себя и заставить удалиться. Но сам он никогда не будет делать какую-то грязь на льду.
В текущем сезоне 25-летний Комтуа провел 26 матчей в КХЛ и набрал 19 очков (7+12).
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|Динамо Мн
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|16
|36
|8
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|В
|П
|О
|1
|Трактор
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|46
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|Сал. Юлаев
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|21
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|44
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|4
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|30
|20
|10
|41
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|Металлург Мг
|34
|18
|16
|38
|6
|Адмирал
|34
|15
|19
|35
|7
|Нефтехимик
|34
|12
|22
|33
|8
|Лада
|31
|13
|18
|31
|9
|Авангард
|31
|13
|18
|28
|10
|Сибирь
|30
|12
|18
|27
|11
|Барыс
|33
|9
|24
|21
|12
|Амур
|32
|7
|25
|17
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5.12
6.12
7.12
8.12
|3.12
|18:00
|
Лада – Северсталь
|1 : 0
|3.12
|19:00
|
Ак Барс – Динамо М
|5 : 4
|3.12
|19:30
|
Торпедо – Металлург Мг
|3 : 5
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