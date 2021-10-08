Дмитрий Рашевский поделился эмоциями от продления контракта с «Динамо»

Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал продление контракта со столичным клубом.

— Хочу сказать спасибо руководству за доверие. Рад, что буду с этим коллективом еще год. Сделаю все, чтобы мы взяли кубок.

— Без раздумий согласился, когда поступило предложение заключить новый контракт?

— Сразу согласился. Мне здесь все нравится, все устраивает, поэтому я только рад. Здорово, что мне предложили контракт.

— То есть не было соблазна сорваться в НХЛ?

— Нет. Мне еще рано туда.

— Ожидал ли ты, что так удачно стартанешь в этом сезоне?

— По личной статистике — не думал об этом. Больше обращал внимание на тренировочный процесс. Знал, что через работу все придет со временем.

— Тебе придает какой-то уверенности тот факт, что позади 14 матчей, а в твоем активе уже 13 очков?

— Я и был уверен в себе. Скорее это показатель того, что я полезен команде, — цитирует Рашевского официальный сайт «Динамо».

В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 14 игр и набрал 13 (8+5) очков.