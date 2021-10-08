Дмитрий Рашевский поделился эмоциями от продления контракта с «Динамо»
Нападающий «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал продление контракта со столичным клубом.
— Хочу сказать спасибо руководству за доверие. Рад, что буду с этим коллективом еще год. Сделаю все, чтобы мы взяли кубок.
— Без раздумий согласился, когда поступило предложение заключить новый контракт?
— Сразу согласился. Мне здесь все нравится, все устраивает, поэтому я только рад. Здорово, что мне предложили контракт.
— То есть не было соблазна сорваться в НХЛ?
— Нет. Мне еще рано туда.
— Ожидал ли ты, что так удачно стартанешь в этом сезоне?
— По личной статистике — не думал об этом. Больше обращал внимание на тренировочный процесс. Знал, что через работу все придет со временем.
— Тебе придает какой-то уверенности тот факт, что позади 14 матчей, а в твоем активе уже 13 очков?
— Я и был уверен в себе. Скорее это показатель того, что я полезен команде, — цитирует Рашевского официальный сайт «Динамо».
В нынешнем сезоне 21-летний форвард провел в регулярном чемпионате КХЛ 14 игр и набрал 13 (8+5) очков.
Дополнительная информация:
https://dynamo.ru/news/174592-dmitriy_rashevskiy____sdelayu_vse__chtobyi___dinamo___vzyalo_kubok__
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю