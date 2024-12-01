Форвард «Динамо» Рашевский: «Надо радоваться, что победили «Куньлунь», но осадочек остался»
Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский поделился впечатлениями после победы над «Куньлунем» (5:4 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— Игра для тебя получилась в две стороны. Гол и передача, но при этом удаления. Каких эмоций все-таки больше — позитивных или негативных?
— Надо радоваться, что мы победили, но осадочек остался. В конце я не специально получил удаление. Переносил клюшку, но фактически я виноват. Самое главное, что выиграли. Это придает хороший настрой перед следующим матчем.
— Что привело к такому количеству удалений. В играх с топовыми командами не удалялись. Ответственность притупилась?
— Тяжело сказать. У «Куньлуня» крупные ребята, но они что-то много падали сегодня. Бывают матчи, когда есть брак в отборе. Надо сделать выводы. Тем более у нас есть штрафы за невынужденные удаления (улыбается). Это будет нам уроком.
«Динамо» набрало 43 очка в 32 матчах и занимает третье место в таблице Западной конференции.
(Федор Носов)
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|1
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|10
|39
|5
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|36
|6
|Адмирал
|33
|15
|18
|35
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|33
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|32
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|30
|12
|18
|29
|9
|Авангард
|31
|13
|18
|28
|10
|Сибирь
|29
|12
|17
|27
|11
|Барыс
|33
|9
|24
|21
|12
|Амур
|31
|6
|25
|15
|1.12
|14:00
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Авангард – Северсталь
|2 : 4
|1.12
|17:00
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ЦСКА – Барыс
|3 : 1
|1.12
|17:00
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Куньлунь РС – Динамо М
|4 : 5 ОТ