Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:50

Рашевский — о паузе на игры сборной: «Она нам нужна. От наших результатов будет зависеть ее продолжительность»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский поделился впечатлениями после победы над «Куньлунем» (4:5 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— До паузы на Кубок Первого канала три матча. Ждете этого отдыха?

— Конечно, нам нужна пауза. У нас довольно плотный график и нам нужно несколько дней отдыха. У нас есть цель и условия, от того какое место мы займем будет зависеть количество, а точнее продолжительность нашего отдыха (смеется).

— То есть у вас все настолько четко?

— Ну да. Премий у нас нет, есть другие условия, но я их разглашать не буду. Конечно, будем биться не только за выходные, но и за Кубок. Мы идем и хотим быть первыми, как в прошлом году.

«Динамо» набрало 43 очка в 32 матчах и занимает третье место в таблице Западной конференции.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА-Арене» с 12 по 15 декабря. В турнире примут участие сборная «Россия 25», национальные команды Белоруссии и Казахстана, а также сборная мира — команда, собранная из иностранных игроков КХЛ.

(Федор Носов)

ХК Динамо (Москва)
Дмитрий Рашевский
Читайте также
Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко дом
Всемирный день борьбы со СПИДом отметят 1 декабря
Отец погибшего при атаке дрона на Брянскую область мальчика пытался его спасти
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
В ГД предложили снизить количество уроков в школах
Гончаренко пригрозил судье: тебе недолго осталось! В РПЛ новый скандал
Популярное видео
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Форвард «Динамо» Рашевский: «Надо радоваться, что победили «Куньлунь», но осадочек остался»

«Авангард» — «Северсталь»: видеообзор матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 33 26 7 54
2 Спартак 32 20 12 44
3 Динамо М 32 20 12 43
4 СКА 32 19 13 42
5 ЦСКА 30 16 14 39
6 Северсталь 31 18 13 36
7 Торпедо 31 15 16 35
8 Динамо Мн 31 15 16 34
9 Витязь 31 13 18 29
10 Куньлунь РС 33 12 21 28
11 Сочи 30 11 19 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 32 21 11 46
2 Сал. Юлаев 30 20 10 42
3 Автомобилист 30 19 11 41
4 Ак Барс 29 19 10 39
5 Металлург Мг 33 17 16 36
6 Адмирал 33 15 18 35
7 Нефтехимик 33 12 21 32
8 Лада 30 12 18 29
9 Авангард 31 13 18 28
10 Сибирь 29 12 17 27
11 Барыс 33 9 24 21
12 Амур 31 6 25 15
Результаты / календарь
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
1.12 14:00
Авангард – Северсталь
 2 : 4
1.12 17:00
ЦСКА – Барыс
 3 : 1
1.12 17:00
Куньлунь РС – Динамо М
 4 : 5 ОТ
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости