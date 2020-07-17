Дмитрий Огурцов: «Сказали, что есть интерес «Трактора», и я сразу же согласился»

На этой неделе в «Трактор» перешел один из самых габаритных защитников КХЛ — Дмитрий Огурцов. В прошлом сезоне он выступал за московское «Динамо» и вышел во второй раунд плей-офф, прежде чем розыгрыш Кубка Гагарина был остановлен.

— Сезон для команды получился хороший. В плане моей игры — средне. Играл я немного, поэтому не особо доволен собой, — цитирует Огурцова сайт «Трактора».

— Вы сыграли в матче без зрителей. Как впечатления от такой встречи?

— Непривычно, гораздо приятнее играть со зрителями. Они шумят, поддерживают тебя, а тут тишина, как будто тренировочный матч играем.

— Легко ли принял решение перейти в «Трактор»?

— Переговоры проходили быстро. Мне сказали, что есть интерес «Трактора», и я сразу же согласился. Это случилось всего за один-два дня, всем занимался мой агент.

— Доволен, что так быстро удалось заключить контракт?

— Конечно, я рад присоединиться к «Трактору» и пройти сборы. Это гораздо лучше, чем я бы перешёл в команду по ходу сезона.

— Что знаешь о команде, о Челябинске?

— Я здесь играл в плей-офф, когда выступал за «Нефтехимик». В Челябинске хорошая, играющая команда. Зрители очень любят хоккей, в Арене всегда полные трибуны. Я считаю, что попал в очень сильную организацию.

— Уже успел с кем-то познакомиться?

— Я многих ребят знаю, кого-то заочно, с кем-то пересекались либо в сборной, либо в команде. Думаю с адаптацией проблем быть не должно.

— А с главным тренером?

— С Анваром Рафаиловичем познакомились в национальной команде — я на Евротур один раз съездил и был в олимпийской сборной.

— С кем-то общался по поводу перехода в «Трактор»?

— С Сашей Авциным я хорошо общаюсь, пару вопросов ему задал. Он рассказал хорошие вещи о городе и команде.

— Какие цели и задачи ставишь на предстоящий сезон?

— Я особо не люблю об этом говорить. Хочу принести как можно больше пользы команде, конечно, набрать побольше очков, пропустить поменьше шайб. Всё в моих силах, буду стараться.