Михайлов: «Две победы — это очень хороший эмоциональный импульс»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал победу над «Адмиралом» (4:2) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Неплохо начали, дальше «Адмирал» прибавил, результат их не устраивал. Во втором периоде имели определенные проблемы в обороне, а соперник владел инициативой. В третьем — внесли коррективы и добились результата. Как оценю функциональное состояние команды? Оно всегда идет от головы, если есть позитив и понимание тех действий, которые мы просим от команды, то соответственно и функционально команда смотрится, ребята играют с желанием, азартно, агрессивно. Две победы — это, конечно, очень хороший эмоциональный импульс», — цитирует официальный сайт лиги Михайлова.

«Сочи» набрал 23 очка в 31 матче и занимает последнее место в Западной конференции. «Адмирал» идет на девятой строчке в Восточной конференции — 28 очков в 30 играх.