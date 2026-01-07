Тренер «Сочи» Михайлов: «Сегодня не удалось перекрыть спецбригаду большинства «Динамо»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Михайлов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (0:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Во втором периоде мы прибавили в движении, перевели игру в зону атаки; можно было решать вопросы. Но сегодня не удалось перекрыть спецбригаду большинства «Динамо». А в третьем периоде уже третий матч нам не хватает силенок — кто-то после болезни, кто-то заболел. К следующей игре будем смотреть: кто будет в оптимальном состоянии, кто будет здоров — от этого и будем отталкиваться при формировании состава», — приводит слова Михайлова пресс-служба КХЛ.

После 40 матчей «Сочи» с 32 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.