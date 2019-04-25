Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о строительстве нового ледового дворца в Омске, сообщает "12 канал". Возведение спортивного объекта, очевидно, будет осуществляться на основе частно-государственного партнерства, деньги выделит федеральный бюджет, а также профинансирует "Газпромнефть". Договоренность об этом ранее была достигнута омским губернатором Александром Бурковым с руководством компании.

Новость подтвердил депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин, который был 25 апреля на приеме у главы российского правительства.

- Председатель правительства сказал мне,что подписал специальное распоряжение о строительстве в городе Омске ледового дворца, чтобы наш "Авангард" мог выступать не в Балашихе, а у себя на родине, чтобы болельщики не ездили неведомо куда. Пользуясь случаем хочу поздравить "Авангард" с серебряными медалями, считаю, что это достижение, второе в истории нашего клуба, - сказал Смолин.

Из-за проблем с домашним стадионом "Авангард" сезон-2018/19 провел в подмосковной Балашихе. Клуб дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА (0-4).