Дмитрий Квартальнов: "Знаем, как за "Ак Барсом" следят в республике"

Главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов поделился ожиданиями от предстоящего сезона. По пего словам, важно не подвести болельщиков.

– Тренерский штаб уже начал знакомство с игроками, о наших требованиях и задачах мы поговорим более детально уже на тренировках и собраниях в раздевалке, – цитирует Квартального официальный сайт клуба. - Мы все видим, какое внимание к команде проявляет руководство клуба, знаем, как за "Ак Барсом" следят в республике – очень важно не подвести наших болельщиков. Наша команда трижды выигрывала Кубок Гагарина, и правильно, что в составе есть люди, которые знают, как это делать. Задачи понятны, и чтобы их выполнить, нужно надеяться только на себя.