Дмитрий Квартальнов: "Зарипов работает по индивидуальному плану"

Главный тренер "Ак Барс" Дмитрий Квартальнов в интервью клубной пресс-службе рассказал про подготовку команду к сезону.

− Даниса Зарипова мы не увидели на разминке. Он готов работать в общей команде?

− Он работает по индивидуальному плану. Наш вратарь – Гарипов – тоже работает по индивидуальной программе. Они в команде, оба работают. Так что в Финляндии начнём все вместе.

− Насколько сильно "Ак Барс" организационно отличается от тех клубов, где вы работали раньше?

− Давайте не будем говорить о других командах, давайте про "Ак Барс" − это хорошая, здоровая организация. Здесь нам, тренерскому штабу, надо хорошо сработаться.

− Как долго вас уговаривали вывести команду в парк на разминку?

− Не уговаривали. Мы будем делать то, что должны.

− Команде предстоит сбор в Финляндии. Над чем будете там работать?

− Сбор будет развивающий, нагрузочный. Конечно, о тактике не забудем. Будет тяжелая, рутинная работа, но и интересная тоже.

− Довольны ли вы физическим состоянием ребят после отпуска?

− Команда вышла из отпуска в удовлетворительном состоянии. В общем-то, картина хорошая.