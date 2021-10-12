Дмитрий Квартальнов: «Зарипов хорошо играет с молодыми ребятами»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (3:2 Б) во втором «Зеленом дерби» сезона.

— Была интересная игра, в первом периоде выдержали натиск — Уфа играла в нашей зоне, нам приходилось непросто, и Тимур на последнем рубеже здорово работал. Пооборонялись, неплохо провели два периода, но, к сожалению, 2:0 за 8 минут все перевернули — получили удаление и такой гол. Хорошо, что после двух голов мы не свалились, а продолжили играть, были шансы и забить, и пропустить. Слова благодарности ребятам, они молодцы.

— У соперника был мощный отрезок в конце третьего периода — «Салават Юлаев» забросил две шайбы, на льду начались драки. Как вы управляли командой в этой время — пытались остудить или отправляли вперед?

— Хотел дубину взять, но не получилось, да. Хотелось успокоить ребят — идёт матч с большой командой, мы его контролировали, но после удалений игра перевернулась. Нужно было просто-напросто успокоить ребят, чтобы они услышали нас. В принципе после двух голов мы нормально выглядели, в хороших командах так и должно быть — должны держать уровень.

— Данис Зарипов провел второй матч подряд, насколько вы готовы его игрой сегодня?

— Он хорошо играет с молодыми ребятами, сегодня была пара неплохих моментов. В большинстве мы его используем по-другому — под воротами. Но он здорово выступил и поддержал молодых ребят, Димка Воронков забил сегодня, в прошлом матче Данис сам забросил. Здорово, что звено стало играть результативно.