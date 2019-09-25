Дмитрий Квартальнов: «Забили легкие все-таки голы»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Трактором» (6:0) и отметил, что казанцам немного повезло в первом периоде с заброшенными шайбами.

— Мы забили, наверное, легкие все-таки голы — здорово, что не пропустили. У нас получилось хорошее начало: забили, где-то немного нам подфартило, — цитирует тренера официальный сайт казанцев.

— Сегодня у Артема Лукоянова родился сын. Уже успели поздравить?

— Да-да, мы и его поздравили, и Адама Рейдеборна поздравили с нулем. В общем-то, да — здесь радостная новость, и мы сделали хороший подарок.

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