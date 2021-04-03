Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции после первого матча финала Восточной конференции КХЛ прокомментировал итоги встречи своей команды с омским «Авангардом» (1:3, счет в серии 0-1).

«Обидно, что уступили, у нас были свои моменты, шансы, — сказал Квартальнов. — У соперника получилось два наброса — два гола. У нас постоянно такие мусорные голы залетают, надо научиться что-то делать с этим и самим забивать больше. Соглашусь, что в начале третьего периода инициативу упустили чуть-чуть. Начали проигрывать вбрасывания, а значит и потеряли преимущество, сопернику попроще было с шайбой играть. Но потом игру выровняли, и вот только в концовке один неудачный гол — из-за него и проиграли.

Когда вернутся Да Коста с Зариповым и не хватает ли нам их? Когда проигрываешь, всегда чего-то и кого-то не хватает, но когда они смогут играть, я сейчас не могу сказать».

(Рустам Имамов)