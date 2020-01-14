Дмитрий Квартальнов: «У нас этот компонент был всегда слабым, но в буллитах мы сегодня молодцы»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над «Амуром» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (3:2 Б) отметил равный характер игры и похвалил свою команду за серию послематчевых бросков.

— Наверное, все-таки равная была игра, — приводит слова тренера официальный сайт казанцев. — Выстояли 3 на 5 очень неплохо, нам в плюс буллиты — я себе запишу, что мы сегодня по буллитам выиграли. У нас этот компонент был всегда слабым, но в буллитах мы сегодня молодцы.