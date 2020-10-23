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Дмитрий Квартальнов: «Шлепок нам дали нормальный по затылку в Хабаровске»

22:45
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Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итога матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:1).

— Конечно, мы довольны победой. У нас была хорошая игра в Казани против «Барыса», сегодня также сыграли хорошо. Мы сегодня были чуть посвежее, это и определило победу, — цитирует тренера сайт казанцев.

— По сравнению с игрой в Хабаровске что больше понравилось?

— Все компоненты, все линии сыграли получше. Это хорошая реакция ребят на жесткое поражение. Шлепок нам дали нормальный по затылку.

— Пришлось ли проводить дополнительный разбор после поражения от «Амура»?

— Надо разобраться. Немножко необычный год, нам нужно время. Конечно, такие поражения — серьезно.

— До следующего матча 4 дня. Есть понимание, кто вернется?

— Вратари не вернутся, Зарипов — наверное, тоже. Доус, Лукоянов будут. Викстранд вернется, мог играть и сегодня, но мы ему дали долечиться.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/news/19804.html

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