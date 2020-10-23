Дмитрий Квартальнов: «Шлепок нам дали нормальный по затылку в Хабаровске»
Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итога матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (3:1).
— Конечно, мы довольны победой. У нас была хорошая игра в Казани против «Барыса», сегодня также сыграли хорошо. Мы сегодня были чуть посвежее, это и определило победу, — цитирует тренера сайт казанцев.
— По сравнению с игрой в Хабаровске что больше понравилось?
— Все компоненты, все линии сыграли получше. Это хорошая реакция ребят на жесткое поражение. Шлепок нам дали нормальный по затылку.
— Пришлось ли проводить дополнительный разбор после поражения от «Амура»?
— Надо разобраться. Немножко необычный год, нам нужно время. Конечно, такие поражения — серьезно.
— До следующего матча 4 дня. Есть понимание, кто вернется?
— Вратари не вернутся, Зарипов — наверное, тоже. Доус, Лукоянов будут. Викстранд вернется, мог играть и сегодня, но мы ему дали долечиться.
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