Квартальнов — о поражении «Динамо» от СКА: «К сожалению, жизнь наказывает нас»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча FONBET чемпионата КХЛ против СКА (2:3 ОТ).

— Мы провели хорошую игру, но проиграли.

— Начали с 2:0, что произошло потом? Расслабились, успокоились?

— Имели очень много шансов развить успех. Но, к сожалению, жизнь нас наказала. Нужно уважать соперника, там ребята тоже играют здорово. Мы забили гол в формате «5 на 4» в самом начале, а потом было большинство вообще без моментов. Хозяева раз бросили по воротам — сразу залетело, даже силы не потратили. Нам есть, чему поучиться. Нужно уметь принимать простые решения.

— Удаление в конце третьего периода. Это проблема с дисциплиной?

— Наверное, он скажет, что не видел по времени. Можно было вывести шайбу чуть пораньше, чтобы не было нервотрепки. Такие стрессовые ситуации должны доводить до конца.

— Вы держите в голове, что играли с земляком Игорем Ларионовым?

— Не сравнивайте меня с Игорем Николаевичем. Где я и где он.

Екатерина Смирнова