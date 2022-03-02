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Сегодня, 22:55

Дмитрий Квартальнов: «Авангард» сделал в овертайме один бросок, и мы пропустили»

Квартальнов заявил, что «Авангард» сделал в овертайме один бросок, и «Ак Барс» сразу пропустил
Рустам Имамов
Корреспондент

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды в первом матче серии 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина против омского «Авангарда» (1:2 ОТ).

«Хорошая игра была, контактная такая. Начало было за «Авангардом», они энергично стартовали. Мы немного нервно действовали, долго не играли. Просели, хотя два первых периода здорово действовали. Были моменты, два вратаря выдали шикарные матчи. Мы пропустили гол, и у нас не получилось. Я бы не сказал, что «Ак Барс» действовал в дополнительное время пассивно.

Сколько они бросков в овертайме сделали? Один. Мы один и пропустили. Выбор по составу есть всегда и выйти с шестью защитниками было нашим обдуманным решением. Меня игра защитников сегодня удовлетворила. Я бы не говорил что-то отдельно про Юдина, все ошибаются, оступаются. И нельзя винить кого-то одного, и Тимур мог лучше сыграть", — сказал Квартальнов.

Счет в серии стал 1-0 в пользу "Авангарда". Следующая игра пройдет 4 марта в Казани.

Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Кубок Гагарина
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Кудашов назвал переломный момент первого матча серии с «Северсталью»
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
1 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
0 - 0
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
1 - 0
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 1
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
0 - 0
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 1
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 1
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
0 - 0
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 1
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
1 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
0 - 0
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
1 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
0 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
0 - 0
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
0 - 1
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
1 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
0 - 0
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
1 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
1 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
0 - 0
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
1 - 0
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7.03
2.03 17:00
Сал. Юлаев – Сибирь
 2 : 1
2.03 19:30
Ак Барс – Авангард
 1 : 2 ОТ
2.03 19:30
СКА – Динамо Мн
 8 : 3
2.03 19:30
Динамо М – Северсталь
 3 : 6
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