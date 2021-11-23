Дмитрий Квартальнов прокомментировал новости «СЭ» о возможных трансферах «Ак Барса»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:2) и ответил на вопрос о возможных трансферах клуба, о которых ранее писал «СЭ».

«Довольны третьим периодом, вытащили матч. Проигрывали, потом Данис хороший гол забил. Тарасов перевернул игру, а Димка Воронков точку поставил. Можно сказать наиграли на голы, хотя два периода мы были не в своей тарелке. Должны были лучше играть. Удаление? Судьи приняли решение. Они же обсуждали, смотрели, значит приняли правильное решение. Шайбу отдавал Мишка и не успевал уйти, а потом выпрыгнули пять человек у нас. Пять минут в меньшинстве — многовато и пятый был не к месту. Не сработали и получили гола. А драка, так вступился за товарища игрок Риги, а Мишка принял бой. Драка драке рознь, бывает подлость, но Мишка не тот парень, кто на такое способен.

Длинный чемпионат, у нас много хоккеистов не играло, много молодежи. Пришлось перекраивать тройки. Хенкелю дали отдохнуть, Дыняк травмирован и тут удаление у нас пятиминутное... Игроки Барса могут попасть в состав, всех рассматриваем. Бобкова задействовать тоже планируем, но Тимур Билялов — молодец. Помогает нам в непростых моментах.

Возможные трансферы? Я тоже читаю все эти новости, надеюсь усилимся. Не так много времени осталось у нас. Хотелось бы усилиться, но ничего не могу сказать. Ни подтвердить, ни опровергнуть", — сказал Квартальнов.

Отметим, что ранее «СЭ» писал о возможных трансферах Миро Аалтонена и Дарена Дица в «Ак Барс».