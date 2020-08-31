Дмитрий Квартальнов: «Проблема с коронавирусом была, «Ак Барс» с ней справился»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции перед стартом сезона подвел итоги предсезонной подготовки и поделился ожиданиями от старта регулярного чемпионата КХЛ. 2 сентября казанцы сыграют в Москве с ЦСКА.

— Предстартовое волнение существует. По сравнению с турниром у нас будет другой состав, обновленный, — цитирует официальный сайт «Ак Барса» Квартальнова. — Есть определенные опасения — для большинства ребят было мало игровой практики. Конечно, будет непросто, но они готовы, понимают. Новый старт, хороший соперник нас ждет.

— ЦСКА только 15 августа начал готовиться к сезону из-за большого количества заболевших коронавирусом. Как у вас обстоит ситуация?

— Фамилий и имен я не могу сказать. Проблема была, мы с ней справились. Предсезонка была нестандартная, пришлось ее корректировать. Мы работали в Казани, у нас на базе созданы все условия. Группа ребят не играла на турнире по разным причинам — кто-то был травмирован, кто-то болен. Сейчас все собрались, живы-здоровы.

— «Авангарду» понравилось, что подготовка заняла три недели. Не считаете ли, что стоит всем перейти на такой срок?

— Сложно ответить. У каждого клуба своя стратегия. Мы проверяли очень много молодежи. Про нас иногда говорят: лавка какая-то огромная. А откуда они выходят-то? Если закрыть команду, определиться с составом и идти по этому пути — нормально. Но для развития молодежи трех недель мало. Говорят про вторую вспышку коронавируса, но мы готовы играть, закрываться не будем.

— С возвращением лидеров будут ли получать игровое время Галимов и Воронков?

— Они будут получать игровое время. Вы не думаете, что они стали лидерами? У нас есть команда, и все готовы играть. Кто лучше выглядит, тот и играет. Я не могу представить, что если игрок выглядит слабо, то получает много игрового времени.