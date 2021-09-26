Дмитрий Квартальнов: «После каждой шайбы думаешь, что вот сейчас все будет»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ, а также объяснил изменения в звеньях команды.

— Думаю, что второй и третий период мы провели на довольно хорошем уровне. В первом периоде чуть-чуть проваливались в обороне, получали разящие контратаки. Построение в зоне обороны чуть хромало, но потом все наладили. Имели много моментов, могли забивать больше, пока голы идут со скрипом. Повторюсь, что были опасные контратаки, и в общем-то Тимур Билялов держит нас, дает глоток воздуха команде.

— Вы говорили, что команде нужна «мусорная» шайба. Может быть, после гола Артема Галимова дела пойдут лучше?

— После каждой шайбы думаешь, что вот сейчас все будет. Но мы играем против хороших команд, все умеют обороняться, вратари неплохо выступают. Конечно, у нас много моментов, надо забивать.

— Впервые с седьмого матча финала Востока прошлого сезона вы воссоздали тройку Воронков-Галимов-Сафонов. Не было желания раньше ее вернуть?

— Сегодня они сыграли так всего один период, уже со второго периода поставили Джордана Уила на край. Он долго отсутствовал, болел, и пока ему рановато выполнять функцию центрального. Потому немножко тряхнули линии, и в общем-то угадали. Два периода играли вместе Уил-Сафонов-Воронков, много было моментов у обоих звеньев — в том числе и у тройки Кагарлицкий-Галимов-Коваленко.

— Когда Уил полностью восстановится, планируете снова создать молодое звено?

— Мы понимаем, что они могут играть и умеют проводить важные матчи. Илья — молодец, может играть на позиции центрального и крайнего. Конечно, мы в голове это держим, но хотели бы создать не одну-две опасные линии, а все четыре.