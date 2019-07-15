Дмитрий Квартальнов: "Получили то, что хотели. Селекция не будет заканчиваться"

Главный тренер "Ак Барс" Дмитрий Квартальнов заявил, что удовлетворен селекцией команды в межсезонье.

В межсезонье команда рассталась с рядом легионеров, капитаном Александром Свитовым и защитником Андреем Марковым. Новичками "барсов" стали Игорь Ожиганов, Патрис Кормье, Мэтт Фрэттин, Михаил Фисенко и другие.

- По поводу состава время покажет, игра покажет. Мы получили то, что хотели, - цитирует "РИА Новости" Квартальнова. - Селекция не будет заканчиваться. Мы на связи с нашим генменеджером. Что будет интересное, мы будем рассматривать.

Данис Зарипов и Эмиль Гарипов пока работают по индивидуальному плану. Они будут на сборе в Финляндии.

Квартальнов рассказал, на какую игру он будет делать ставку. "Будет ли у нас энергичный хоккей? Все меняется — хоккей, спорт, жизнь... Мы понимаем, кто у нас играет, смогут ли они выполнить, что мы требуем. Мы будем играть в тот хоккей, в который способны.