Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Металлургом» (2:1) и отметил, что хоккеистов захлестнули эмоции от первого домашнего матча в сезоне.

— Была тяжелая игра, первая для нас в Казани, — цитирует тренера официальный сайт казанцев. — Не понравился второй период: у нас, положа руку на сердце, вторые периоды — проблема. Плюс в том, что выстояли в конце, есть над чем работать: хотели сыграть немного по-другому, но пока вот так. Чуть-чуть захлестнули эмоции ребят, мы разберемся с этим.

— У «Ак Барса» сегодня было много ошибок при выходе из обороны. С чем это связано?

— Думаю, мы хорошо готовились — наверное, какая-то нервозность исходила. Наверное, так — первый матч здесь, чуть захлестнуло ребят, нервничали.

— Во втором периоде было два удаления за нарушение численного состава. Что там произошло?

— Первое, в общем-то, согласен — было. Но при втором они играли 5 на 5, знаете. Джастин Азеведо вышел, я не знаю. Кто-то там, может, посчитал неправильно, там даже пересменки не было. Не могу ответить — наверное, такое бывает.

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