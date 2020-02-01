Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над рижским «Динамо» (2:0) назвал ключевым моментом игры отрезок втроем против пятерых, а также рассказал о том, если ли сложности с травмированными.

— Победили — в начале была где-то равная игра, в ответственный момент выстояли 3 на 5 и забили два гола в большинстве. Хотелось бы, конечно, побольше забивать, было много моментов, во втором периоде очень много мазали по воротам в выгодных ситуациях. Но победили, сыграли на ноль — тоже хорошо, — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».

— Журавлев и Педан не играют из-за травм, Хенкель получил повреждение. Насколько сложно в этом плане проводить ротацию в обороне?

— Мы на это внимания не обращаем. Сложности всегда есть, они есть во всех командах. Есть группа ребят, которые могут сыграть за нас. Конечно, мы ждем их, и они должны вернуться в строй, хотелось бы, чтобы побыстрее. Но они травмированы — терпим и ждем их.

— Фазылзянов после большого перерыва сыграл за «Ак Барс». У него было яркое начало сезона, но потом отправили его в ВХЛ. С чем это связано?

— Мы просто так в Высшую лигу же не отправим. Где-то ему надо было посмотреть, дали ему понять где-то. Сейчас у нас травмы, он получил шанс — пожалуйста, все зависит от него.