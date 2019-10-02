Дмитрий Квартальнов: «Перед третьим периодом предупреждали, что соперник побежит вперед»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы над СКА (2:1) отметил, что команде удался второй период, а третий игровой отрезок испортили удаления.

— Быстрая, живая игра была, жесткая в меру, — приводит слова тренера официальный сайт казанцев. — Получился волнистый первый период — начали здорово, но потом чуть отошли. Второй период удался, перед третьим предупреждали, что соперник побежит вперед, но удаления — где-то надо контролировать клюшку, эти моменты решить. Три удаления все-таки, команда хорошая — к сожалению, получили гол, нервная концовка была. Но, опять же, выстояли, молодцы.

— «Ак Барс» — второй в лиге по игре во вторых периодах. Почему именно вторые периоды так хорошо команда играет?

— Не знаю, мы очень здорово начали — были моменты, где-то могли забить, соперник держал. Честно, не могу сказать: стали выполнять задание. Опять же говорю, у кого-то получается, у кого-то нет. Где-то, может, полезли мы, может быть, соперник чуть дрогнул в каких-то моментах, так получается. Могло же быть все наоборот.

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